БЕЛТА: Беларусь объявила учения, силовики отработают оборону мостов

С 24 июня 2022 года в органах внутренних дел и внутренних войсках Беларуси пройдут учения по охране и обороне объектов на коммуникациях, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет БЕЛТА.

Как сообщили в МВД Беларуси, для проверки готовности войск территориальной обороны под охрану возьмут объекты на коммуникациях, в том числе железнодорожные и автомобильные мосты.

Также сообщается, что на время проверки на охраняемых объектах у граждан могут проверять документы, а также досматривать вещи и транспорт.

"Учения способствуют повышению уровня подготовки подразделений, обеспечению общественной безопасности, защите граждан, общества и государства, безопасности и суверенитета Беларуси от преступных и иных противоправных посягательств" , - добавили в МВД.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины полагает, что целью белорусских учений является помощь России в полномасштабной войне.