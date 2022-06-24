Минкульт: в Украине создадут "белый список" российских артистов

В Украине создадут «белый список» артистов страны-агрессора России, музыку которых можно будет использовать в общественных местах и медиапространстве, сообщает Новое время.

Об этом рассказал заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам евроинтеграции Тарас Шевченко во время брифинга в пятницу, 24 июня.

По словам Шевченко, в «белый список» могут войти исполнители, которые поддержали Украину и осудили российскую агрессию.

"…Будем смотреть, как будет работать «белый список», поскольку для определенных российских исполнителей есть возможность сохраниться в украинском пространстве, если они попадут в «белый список». Если они поддерживали Украину, осуждали агрессию. Думаю, в процессе выполнения этой процедуры какие-то вопросы могут возникать, но будем их оперативно обрабатывать" , — сказал замминистра.

Верховная Рада 19 июня запретила российскую музыку в медиапространстве и общественных местах. Законопроект, в частности, предусматривает создание перечня российских исполнителей, осуждающих агрессию против Украины, и определение механизма его формирования.

Запрет касается публичного воспроизведения музыки певцов и певиц, которые являются или были в любой период после 1991 года гражданином или гражданкой государства, признанного Радой государством-агрессором, и/или производимой физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародование было, соответственно, гражданином или зарегистрировано в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Также народные депутаты поддержали запрет ввоза и распространения книг и другой издательской продукции из России, временно оккупированных ею территорий Украины и Беларуси.