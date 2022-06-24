Украинские десантники уничтожили вражескую колонну с боеприпасами и горючим

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили колонну российских захватчиков с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, сообщает Укринформ.

Об этом командование ДШУ ВСУ сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующую видеозапись.

Отмечается, что на опубликованном видео зафиксировано, как бойцы артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую колонну автомобилей марки Камаз, "под завязку запакованную" боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

"Имея точные координаты, артиллерия десантников филигранно нанесла огненное поражение и сожгла дотла тыловую технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июня десантно-штурмовые и артиллерийские подразделения Львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, выполняющей боевые задачи на восточном направлении, сбили вражеский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Алигатор", а также уничтожили бронетранспортеры и две боевые машины десанта российских войск.