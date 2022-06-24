Правительство приняло решение о начале учебного года 1 сентября
Кабинет Министров принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине", согласно которому учебный год 2022/2023 в заведениях общего среднего образования начнется 1 сентября, сообщает Укринформ.
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Сегодня, 24 июня 2022 года, во время заседания правительства было принято постановление КМУ "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно документу, обучение в заведениях общего среднего образования начнется в День знаний – 1 сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.
Сообщается, что постановление вступает в силу и применяется исключительно во время правового режима военного положения одновременно со вступлением в силу законодательных изменений в Закон Украины «О полном общем среднем образовании» относительно урегулирования отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения.
В правительстве отмечают, что организация образовательного процесса зависит от ситуации в сфере безопасности в каждом населенном пункте. В условиях войны областные военные администрации и учредители учебных заведений должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.
Безопасностью школ будут заниматься специальные комиссии.
Как сообщалось, ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине учебный год начнется 1 сентября, однако на прифронтовых территориях и временно оккупированных обучение будет проходить в онлайн-формате.