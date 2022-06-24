Десантник ВСУ сбил российский штурмовик Су-25 из ПЗРК Игла

Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25 (Грач) из ПЗРК Игла, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в пятницу, 24 июня, в Facebook.

В Командовании рассказали, что военнослужащий подразделения ПВО 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева успешно сбил вражеский самолет на одном из направлений.

"…Зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку по своей специальности, о чем свидетельствует сбитый Грач" , — сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 июня, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 216 самолетов.