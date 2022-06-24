В Кабмине озвучили приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
Ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год, сообщает Укринформ.
Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона.
"Раньше – маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", – сказала она.
При этом Форсюк уточнила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.
По словам гендиректора, обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.
"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", – подчеркнула Форсюк.
Как сообщалось, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.