У Украины уже заканчиваются снаряды для артиллерии советского образца, в том числе из-за тайной российской кампании по срыву их поставок, длящейся уже восемь лет, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Washington Post.

В рамках этой кампании произошли взрывы на ключевых складах боеприпасов в Восточной Европе, которые чиновники связывают с Москвой.

По словам заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр, на поле боя российские войска выпускают больше 60 тысяч снарядов в день, в 10 раз больше, чем украинские.

Большинство украинских артиллерийских орудий именно советского образца, и для них нужны те же снаряды калибра 122 мм и 152 мм, которые использует и Россия.

"Даже если все дадут нам эти боеприпасы, их все равно будет недостаточно" , — сказала Маляр, добавив, что Украина использует больше 152-мм снарядов, чем производится в мире за один день.

Гаубицы, используемые НАТО и США, стреляют 105-мм и 155-мм снарядами. Западные страны поставили Украине большое количество этих снарядов, но лишь ограниченное количество систем для их отстрела. Несмотря на обещания США и Европы направить больше артиллерии, Украине по-прежнему не хватает средств, чтобы полностью заменить свое старое оборудование советских времен вооружением стандарта НАТО.

Гражданин США, помогающий с поставками оружия в Украину, сказал на условиях анонимности, что недавно обратился к одной из восточноевропейских стран, чтобы договориться о закупке артиллерийских снарядов. По его словам, чиновники в этой стране заявили, что не могут заключить сделку, так как россияне уже предупредили, что «убьют их, если они продадут что-нибудь украинцам».

Некоторые страны Африки и Ближнего Востока, которые на протяжении многих лет получали оружие и боеприпасы из России, также имеют запасы этих снарядов. Несколько бывших стран Варшавского договора имеют мощности для производства снарядов, но не в тех масштабах и не с той скоростью, которые нужны Украине на поле боя.

Торговец оружием сказал, что ему пришлось сделать так, чтобы некоторые поставки оружия выглядели так, как будто они проходили через не связанную с ним страну, чтобы скрыть происхождение покупки. В других случаях Украина думала, что сделка заключена, но затем покупатель, работавший от имени России, появлялся в последнюю минуту и агрессивно перебивал цену.

По словам чиновников, США и Великобритания также пытались помочь Украине получить технику советских времен, чтобы обеспечить большую безопасность небольшим странам, которые опасались возмездия со стороны России, если они поставят оружие Украине напрямую.

Маляр сказала, что «россияне очень усердно работают над тем, чтобы мы не могли подписать контракты на это — а затем, если мы подпишем контракт, чтобы мы не доставили сюда снаряды».

"Были некоторые опасения, и были постоянные разговоры о том, что нам нужно самим производить боеприпасы" , — сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины.

"Но даже если бы украинское правительство начало производство, предприятие было бы уничтожено россиянами в первый же день" , — добавил он.

По данным чешских властей, в 2014 году, после того как Россия впервые вторглась в Украину и разожгла сепаратистскую войну на востоке страны, члены элитного подразделения российской военной разведки 29155 организовали диверсию на складах боеприпасов в Чехии.

На следующий год, по данным британской следственной организации Bellingcat, члены того же подразделения использовали нервно-паралитическое вещество, чтобы отравить болгарского производителя оружия, который рассказал New York Times, что хранил боеприпасы на чешских объектах и продавал оружие в Украину.

Российские диверсанты также подозреваются в организации четырех взрывов на складах оружия в Болгарии с 2011 по 2020 год, по словам болгарской прокуратуры, которая заявила, что Москва стремилась сорвать поставки в Украину и Грузию.

"Российское агентство военной разведки ГРУ, похоже, провело кампанию по всей Европе, пытаясь пресечь поставки боеприпасов в Украину. Вероятно, они делали это с умыслом" , — сказал Майкл Кофман, военный аналитик, специализирующийся на России, из центра по Военно-морскому анализу (CNA) в Вирджинии.

Украинские чиновники подозревают, что в последние годы российские и сепаратистские диверсанты расширили свои действия на территории Украины, что привело к серии взрывов на складах боеприпасов.

Взрывы в 2017 году на двух крупных украинских складах, на которых вместе хранилась 221 метрическая тонна боеприпасов, нанесли огромный урон украинским силам, лишив их жизненно важных запасов, которые трудно и дорого заменить.

Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что два взрыва в марте и сентябре 2017 года уничтожили «огромное количество боеприпасов» и нанесли самый большой удар по обороноспособности Украины с начала конфликта с Россией.

Взрыв в следующем году на складе в Черниговской области, где хранилось еще 88 тысяч метрических тонн боеприпасов, стал еще одной неудачей для украинского арсенала.

"Обычные войны с течением времени сводятся к тому, у кого есть оборудование, боеприпасы, человеческая сила" , — сказал Кофман.

Соединенные Штаты передали Украине 126 гаубиц и предоставили ей 260 тысяч соответствующих 155-мм артиллерийских снарядов с начала президентского срока Байдена, что эквивалентно количеству боеприпасов, которое Россия, по словам украинских чиновников, расходует в течение примерно пяти дней.

"Нам всем напомнили об огромном количестве боеприпасов, которые будут израсходованы в обширных, высокоинтенсивных боях" , — сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Ходжес выразил оптимизм в отношении того, что в Украину начинают поступать новые американские и европейские артиллерийские системы вместе с боеприпасами, необходимыми для их эксплуатации, и они должны оказать влияние на поле боя в ближайшие три-четыре недели.

"Мы там, где мы есть, но я по-прежнему оптимистичен в отношении того, что в ближайшие недели ситуация изменится" , — сказал Ходжес.

Ходжес посетовал на то, что украинцам не дали больше оружия стандарта НАТО в годы, предшествовавшие войне. По его словам, это считалось огромным шагом в 2015 году, когда администрация Обамы предоставила украинским военным противоартиллерийские радары AN/TPQ-36, отметив, что даже тогда в эти системы были встроены ограничения.

Он объяснил ограничения на поставки страхом «каким-то образом спровоцировать россиян».