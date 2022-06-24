В ГУР отреагировали на угрозы России атаковать посольство США в Киеве

Угрозы России атаковать посольство США в Киеве вновь делают актуальным вопрос закрытия неба над всей территорией Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

В ГУР напомнили, что 23 июня депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве.

"Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивные системы залпового огня Himars" , — добавили в пресс-центре.

В ГУР подчеркнули, что эта угроза направлена ​​как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.