В ГУР отреагировали на угрозы России атаковать посольство США в Киеве
Угрозы России атаковать посольство США в Киеве вновь делают актуальным вопрос закрытия неба над всей территорией Украины, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.
В ГУР напомнили, что 23 июня депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве.
"Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивные системы залпового огня Himars", — добавили в пресс-центре.
В ГУР подчеркнули, что эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.
"Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", — добавили в ведомстве.