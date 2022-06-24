ОВА: вблизи границы с Беларусью на Волыни ввели запрет на посещение лесов

В Волынской области вблизи государственной границы с Беларусью вводится запрет на посещение лесов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram.

Личный состав Волынской бригады ТРО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы.

В этой связи, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны, оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельских районов.

Камень-Каширский: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полки, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Сгораны, Заозерное, Гупалы, Забужье.

Глава ОВА обнародовал соответствующую карту.