Донецкая ОВА: в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей, 4 ранены
В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу погибли 5 мирных жителей, еще 4 получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.
"За 24 июня россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Райгородке, 2 в Старом Караване и 1 в Константиновке.
Еще 4 человека сегодня получили ранения".
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.