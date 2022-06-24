Донецкая ОВА: в результате российских обстрелов погибли 5 мирных жителей, 4 ранены

В Донецкой области в результате российских обстрелов в пятницу погибли 5 мирных жителей, еще 4 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

"За 24 июня россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Райгородке, 2 в Старом Караване и 1 в Константиновке.

Еще 4 человека сегодня получили ранения".

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.