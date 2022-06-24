Резников объяснил, в чем была важность "вышек Бойко" для России

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что россияне использовали буровые платформы в Черном море («вышки Бойко») для защиты своих кораблей от украинского ракетного комплекса Нептун, сообщает Новое время.

В интервью телеканалу ICTV в пятницу, 24 июня, Резников отметил, что с помощью украденных в 2014 году вышек Россия не только воровала у Украины газ, а и размещала там свои станции радиоэлектронной борьбы.

"…Россияне использовали их как защиту своих кораблей, прячась за ними, чтобы наш волшебный Нептун не мог их достать своими системами наведения. Вот так случилось, что кто-то неудачно курил на тех вышках и теперь они не используются для той цели, которую задумали россияне" , — добавил министр.

В ответ на просьбу подтвердить удар по платформам глава Минобороны сказал:

«Все видят — космос [спутниковые снимки] - зашли и посмотрели, они горят. Поражены, что же подтверждать».

Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что российские оккупанты использовали «вышки Бойко» как военные базы для блокирования Одесского порта и контроля над частью Черного моря.

Утром 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море, которые были захвачены Россией после оккупации Крыма в 2014 году, сообщили народный депутат Украины Алексей Гончаренко и так называемый «глава» Крыма, марионетка Кремля Сергей Аксенов. Украинское военное командование официально не подтверждало эту информацию.

На следующий день российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на так называемого «сенатора» Крыма 21 июня сообщило, что пожар на «вышках Бойко» до сих пор не могут потушить, он подошел к скважине.

В 2011—2012 гг. Черноморнафтогаз купил две буровые установки пятого поколения (Петр Годованец и Независимость, произведенные в Сингапуре компанией Keppel), заплатив за них сумму, в два раза превышавшую их реальную стоимость. Сделкой занималась тогдашний глава Минэнерго Юрий Бойко (поэтому их также называют «вышками Бойко») и его менеджеры в Нафтогазе Украины Евгений Бакулин и Сергей Кацуба. После оккупации Крыма Россия захватила эти вышки.