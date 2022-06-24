Спикер парламента Молдовы: конфликт в Приднестровье не помешает вступлению в ЕС
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу считает, что приднестровский конфликт не помешает Молдове в дальнейшем вступить в ЕС, а заявления приднестровской власти о нежелании вступать в ЕС — "чушь, сказанная по указанию России", сообщает Европейская правда.
Об этом Гросу заявил в эфире Moldova 1, пишет NewsMaker.
"Некоторые их (Приднестровье) заявления носят воинственный характер, но это не их мнение. Они передают то, что им говорят в России. Какая-то чушь, которую они время от времени несут, чтобы показать свои мускулы", - считает спикер.
По его мнению, приднестровский конфликт не станет препятствием вступлению Молдовы в ЕС. Ведь есть пример стран, которые приобрели статус кандидата и даже стали членами ЕС, несмотря на наличие похожей ситуации.
"У нас уникальный случай. Хотя на территории Молдовы есть сепаратистский регион, нам удается не допускать эскалации ситуации там, размораживания конфликта", – считает Гросу.
По мнению спикера парламента Молдовы, жители Приднестровья с началом полномасштабной войны в Украине "поняли, где они будут чувствовать себя в большей безопасности — а именно, на правом берегу Днестра, в Румынии, в ЕС".
"Даже так называемое руководство приднестровского региона убедилось, насколько важно сотрудничать с ЕС. Возможно, они еще далеки от европейских ценностей, но в экономическом плане они прекрасно понимают, какие экономические преимущества дает ЕС. Они даже переживают, что если, не дай бог, конфликт обострится, они многое потеряют", – добавил Гросу.
Он также ранее заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.
Напомним, 23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.