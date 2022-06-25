В Осло произошла стрельба в ночном клубе: двое погибших

Жертвами стрельбы в ночном клубе столицы Норвегии Осло стали два человека, еще 14 получили ранения, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Инцидент произошел в London pub, популярном гей-баре в центре города.

Журналист Олав Реннеберг стал свидетелем происшествия. По его словам, "пришел мужчина с сумкой, взял пистолет и начал стрелять".

Восемь человек в больнице, некоторые из них тяжело ранены. Еще шесть получили легкие ранения и получают помощь в отделении неотложной помощи.

Подозреваемый был задержан вскоре у места происшествия, мотив его пока неясен. Полиция предполагает, что за инцидентом может стоять несколько человек.