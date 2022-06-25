Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

В Украину сегодня, 25 июня вернется жаркая погода. На западе температура воздуха прогреется местами до +31, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных, северных и Винницкой областях осадков не прогнозируется. Тем временем на юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +27 градусов;

на западе ночью +12 +15 градусов, а днем +26 + 31;

в восточных областях ночью +13 +15, днем +23 +27 градусов;

на юге страны ночью +12 +17 градусов, а днем +23 +28;

в центральных областях ночью +12 +16, днем +22 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем поднимутся до +24 +26.