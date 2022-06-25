Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31
Фото: Курс Украины

В Украину сегодня, 25 июня вернется жаркая погода. На западе температура воздуха прогреется местами до +31, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, в западных, северных и Винницкой областях осадков не прогнозируется. Тем временем на юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +13 +16, днем +23 +27 градусов;
    • на западе ночью +12 +15 градусов, а днем +26 + 31;
    • в восточных областях ночью +13 +15, днем +23 +27 градусов;
    • на юге страны ночью +12 +17 градусов, а днем +23 +28;
    • в центральных областях ночью +12 +16, днем +22 +26 градусов.
    Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице без осадков. Ветер северо-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14 +16, а днем поднимутся до +24 +26.

    Жара возвращается в Украину: где сегодня ожидается до +31

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