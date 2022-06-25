Как получить благотворительную помощь: инструкция Минсоцполитики

На платформе єДопомога можно оставить заявку на получение помощи. Платформа объединяет тех, кто нуждается в помощи, и волонтеров, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

Если вам необходима помощь продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и т.п., вам нужно:

Пройти регистрацию на платформе и оставить заявку на помощь (она может одновременно содержать несколько заказов на лекарства, продукты, одежду и т.п.)

Когда благотворитель выберет вашу заявку или заказ, вы получите электронный код на приобретение товаров (в случае Помощи онлайн) или вам перезвонят из контакт-центра для уточнения сведений относительно актуальности и передадут ваши контакты благотворителю

Получить помощь.

Как создать заявку

На главной странице платформы нажать "Получить помощь" и пройти регистрацию. В своем профиле обязательно напишите о себе, ведь эту информацию видят благотворители, а также, при необходимости, выберите одну из подходящих категорий.

Во вкладке "Подать заявку" выбрать категорию, потребность и указать количество. При необходимости можно Добавить еще несколько нужных категорий товаров. После чего нажать "Отправить".

Ваша заявка переместится во вкладку "ожидаю помощи", что означает -ваша заявка успешно отправлена и благотворители могут ее увидеть и взять в работу.

После того, как благотворитель возьмет в работу вашу заявку, она переместится во вкладку "Заявка у благотворителя".