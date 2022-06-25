Луганская ОВА: оккупанты штурмуют три поселка под Северодонецком
Российские оккупанты штурмуют поселки Метелкино, Сиротино и Вороново, что на юго-востоке от Северодонецка, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – заявил он.
24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.
Оккупанты по Лисичанску нанесли авиаудар. По Северодонецку били из артиллерии – пострадали села Синецкий и Павлоград, территория северодонецкого объединения "Азот" и "Стеклопластика". Также 24 июня российские захватчики обстреляли Волчеярку, Белогоровку и Лоскутовку.
В Лисичанске нашли тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.
Также в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцева – они получили ранения 23 июня.