ОВА: РФ ударила ракетами по Львовской области, есть пострадавшие

Под утро 25 июня Львовская область подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет с Черного моря, две из которых удалось сбить, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Около 04: 00 часов утра были нанесены ракетные удары с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет - четыре попадания, две ракеты были сбиты" , - рассказал Козицкий.

По его словам, попадание было в военный объект на территории Яворивского района.

"В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Они госпитализированы. Пожар локализовали" , - добавил Козицкий.

Массированные ракетные удары

Напомним, сегодня утром Россия массово обстреливала Украину ракетами, в Частности, под атакой оказались Житомирская﻿ и Черниговская﻿ области.