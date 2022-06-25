ОВА: РФ ударила ракетами по Львовской области, есть пострадавшие
Под утро 25 июня Львовская область подверглась ракетным атакам. Россия выпустила шесть ракет с Черного моря, две из которых удалось сбить, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Около 04: 00 часов утра были нанесены ракетные удары с Черного моря по территории Львовщины. Шесть ракет - четыре попадания, две ракеты были сбиты", - рассказал Козицкий.
По его словам, попадание было в военный объект на территории Яворивского района.
"В результате ракетного удара четверо пострадавших. Один средней тяжести, трое легких. Они госпитализированы. Пожар локализовали", - добавил Козицкий.
Массированные ракетные удары
Напомним, сегодня утром Россия массово обстреливала Украину ракетами, в Частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области.