Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов

Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов

Кабинет Министров направил на программу выделения субвенции местным бюджетам для поддержки системы здравоохранения более 762,5 миллионов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что благодаря этому будет обеспечена возможность начислять медицинским работникам заработную плату на уровне 20 тыс. для врачей и 13,5 тыс. для среднего медицинского персонала.

Соответствующее решение о повышении зарплат медикам было принято в начале года на выполнение Указа Президента.

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