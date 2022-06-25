Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов

Кабинет Министров направил на программу выделения субвенции местным бюджетам для поддержки системы здравоохранения более 762,5 миллионов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Там отметили, что благодаря этому будет обеспечена возможность начислять медицинским работникам заработную плату на уровне 20 тыс. для врачей и 13,5 тыс. для среднего медицинского персонала.

Соответствующее решение о повышении зарплат медикам было принято в начале года на выполнение Указа Президента.