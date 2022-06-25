В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿, что РФ в ходе войны потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 511 (+4),

боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8),

артиллерийских систем – 764 (+5),

РСЗО – 241,

средств ПВО – 99,

самолетов – 217 (+1),

вертолетов – 184 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),

крылатых ракет – 137,

кораблей/катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7),

специальной техники – 60.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.