В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что РФ в ходе войны потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 511 (+4),
- боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8),
- артиллерийских систем – 764 (+5),
- РСЗО – 241,
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 217 (+1),
- вертолетов – 184 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
- крылатых ракет – 137,
- кораблей/катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7),
- специальной техники – 60.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.
Данные уточняются.