В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине

В Генштабе сообщили о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщил﻿, что РФ в ходе войны потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 511 (+4),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8),
  • артиллерийских систем – 764 (+5),
  • РСЗО – 241,
  • средств ПВО – 99,
  • самолетов – 217 (+1),
  • вертолетов – 184 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4),
  • крылатых ракет – 137,
  • кораблей/катеров – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7),
  • специальной техники – 60.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.

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