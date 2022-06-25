Санду рассказала о планах приехать в Киев

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в ее планы входит визит в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом она говорила в эфире телеканала Prime.

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты" , – заявила Санду.

22 июня Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором 23 июня лидеры согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление. Зеленский и Санду общались впервые после начала полномасштабной войны России.

После этого СМИ сообщили о подготовке визита президента Молдовы в Киев. Пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать по соображениям безопасности.