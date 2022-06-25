Офис генпрокурора: в ходе войны пострадали 950 детей

По состоянию на утро 25 июня по меньшей мере 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, из них 339 погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 339 детей погибли и более 611 ранены. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадали в Донецкой (335), Харьковской (179), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (55), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (31) и Сумской (17) областях.

В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате авиационного обстрела войсками РФ 9 марта г. Изюм Харьковской области погибла семья вместе с 14-летним сыном.

Также стало известно о ранении 6 апреля в результате артиллерийских обстрелов с. Ольховка в Харьковской области 16-летнего парня.