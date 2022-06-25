В Нацгвардии объяснили, почему украинские военные вышли из Северодонецка

Украинских военных отвели из Северодонецка, чтобы сохранить их жизни, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины Харитон Старский.

По его словам, ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и снарядами.

"И удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла. Потому что, во-первых, это угроза для жизни наших военнослужащих, которые не имеют, где закрепиться, и, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой находились мы" , — сказал офицер.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.