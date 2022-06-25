В ГУР рассказали, когда РФ может провести "референдум" на оккупированных территориях

Россияне почти полностью захватили Херсонскую область и теперь ломают голову, что делать и как дальше действовать. Псевдореферендумы могут организовать уже в начале сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Какая первая предельная дата? Это все же будет 11 сентября в России единый день голосования. Именно в этот день могут быть затронуты вопросы проведения "референдумов" или иных мероприятий по присоединению оккупированных территорий к России или созданию квазигосударственных образований вроде "херсонская народная республика", или объединение их с Крымом" , - сказал он.

По его словам, все это политтехнологи Российской Федерации сейчас прорабатывают.