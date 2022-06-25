ОВА: ПВО сбила около десяти ракет в Житомирской области

Утром в субботу, 25 июня, во время массированной атаки российских оккупантов на Житомирскую область украинская ПВО сбила около десяти ракет, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, ракеты целились в объекты инфраструктуры на территории региона.

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб украинский военных, еще один был ранен.

Ранее сообщалось, что в небе над Хмельницкой областью ПВО сбила две российские ракеты.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.