Украина получит от Германии 1 млрд евро через МВФ

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда (МВФ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Соглашение между правительствами Украины и Германии подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Получение средств ожидается уже в ближайшее время.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения" , - говорится в сообщении.

Отметим, грантовая помощь означает, что эти деньги Украине возвращать не нужно.