Залужный показал кадры боевой работы HIMARS

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный показал, как реактивные системы залпового огня M142 HIMARS работают на передовой, сообщает Украинская правда.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо Американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – победа" , – говорится в сообщении.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.