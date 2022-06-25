Разведка: ракетными ударами РФ хочет втянуть Беларусь в войну

Ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально совершены с территории Беларуси. Такая провокация была сделана для вовлечения Беларуси в войну против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки.

"В ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника" , — уверяют в ГУР.

В разведке сообщили также известные им детали сегодняшнего массированного обстрела с территории Беларуси:

было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22;

рубеж пуска — район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50-60 километрах от государственной границы Украины;

бомбардировщики взлетали из аэропорта "Шайковка" калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт "Шайковка" на территории РФ;

удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

Напомним, ночью и утром 25 июня российская авиация выпустила 44 ракеты по северу Украины с территории Беларуси. Кроме того, россияне обстреляли окрестности Кривого Рога и Николаева. Ракеты из Черного моря ударили по военным объектам во Львовской области. Слышны взрывы были в Днепре.