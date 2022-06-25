Воздушное командование ВСУ сообщило о сбитии российского беспилотника

Украинские защитники сбили российский беспилотник типа "Орлан-10". Вражеский летательный аппарат разведывал объекты по которым враг нанес массированные ракетные атаки, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ.

"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары" , - говорится в сообщении.

Там также добавляют, что аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.

Отметим, по состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже 626 БПЛА оперативно-тактического уровня.