Нацполиция: оккупанты обстреляли Бахмут, есть жертвы

В результате российских обстрелов города Бахмут Луганской области повреждено по меньшей мере 14 жилых домов. Один человек погиб, один получил ранения, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Это очередной акт террора российской армии против украинского народа. Россияне бьют прицельно, зная наверняка, что пострадают только гражданские. За все свои преступления будут отвечать!" , – отметили в Донецкой ОВА.

Сообщается, что полицейские и взрывотехники работали на месте происшествия. Доказательная база преступления собрана. Пострадавшим оказана помощь.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).