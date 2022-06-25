ОП: Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО

Украина пока не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-участниц, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью FT.

По его словам, на саммите НАТО в Мадриде должны принять новую стратегическую концепцию. Предыдущая редакция обязывает альянс развивать партнерство с Украиной. Официальный Киев признает, что краткосрочной перспективе вступление невозможно, но НАТО должно подтвердить партнерство.

"Члены НАТО отвергли наши устремления. Ничего другого в этом плане делать не будем" , - отметил Жовква.

Кроме того, Украина хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были исключены из стратегической концепции.

"Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору" , - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите НАТО назовут Россию главной угрозу безопасности альянса.

До этого в мае тогдашняя временно поверенная в делах США Кристина Квин говорила, что Украина могла бы вступить в НАТО без Плана действий по членству.