Конгресс США готовится признать геноцидом войну России в Украине

Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, которая признает российские военные преступления в Украине геноцидом, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом пишет Foreign Policy.

Сообщается, что накануне группа американских законодателей представила проект резолюции. В нем утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в Россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН.

Издание отмечает, что резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.