Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук

Украинцев, которые были депортированы в Россию с оккупированных территорий, будут пускать в страну и без паспортов, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.

По ее словам, уже есть соответствующая договоренность с пограничниками.

"Если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов, без документов, которые удостоверяют личность" , - отметила Верещук.

Она подчеркнула, что депортированные должны найти путь, как вернуться через третью страну. При этом можно обратиться в Украину за помощью с документами и покупкой билетов. Верещук добавила, что украинцы после фильтрационных лагерей возвращаются через Латвию или Эстонию, однако не все депортированные рискуют ехать без отобранных в России документов.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут помогать украинцам без денег. Фактически, без паспортов, ибо их нет, их просто отбирают в этих фильтрационных лагерях" , - сказала она.

Напомним, согласно российским данным, на территорию РФ были депортированы почти 2 млн граждан Украины.