Кубраков: Украина ежемесячно увеличивает экспорт зерна на 50%

В условиях блокады морских портов Черного и Азовского морей Министерство инфраструктуры ежедневно работает над переориентацией экспорта зерновых по суше, в частности, к западным границам Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире единого телемарафона.

По словам министра, Украина ежемесячно наращивает объемы экспорта зерна по суше на 50%. Он также отметил, что если бы не было необходимости срочно экспортировать урожай предыдущего года, то украинские аграрии могли бы за несколько следующих месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем экспорта, который раньше вывозился по морскому пути.