Цены на квартиры в Киеве обвалятся на 20-30% – прогноз

Стоимость квартир в Киеве упадет через несколько месяцев. Цены могут снизиться на 30%. Это связано с низким спросом, люди не готовы вкладывать средства в недвижимость, сообщает UBR.

Об этом рассказал в эфире "Общественного радио" глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр.

"Продавцы считают, что цены должны подрасти, потому что выросли цены на строительные материалы, первичный рынок несколько вырос в цене. Но покупатели, конечно, не готовы сейчас покупать. Ведь покупка – это перспектива на годы, 5 лет, 10 лет", – отметил эксперт.

По его словам, на данном этапе тяжело планировать на такой длительный период. В итоге число сделок находится на низком уровне.

"Все ждут, когда будет спад стоимости. Падение точно будет, на 20-30% от довоенной цены. Где-то за 3-4 месяца, возможно, полгода" , – подчеркнул Кудояр.

Кроме того, он считает, что более дорогой сегмент квартир будет менее востребованным. Будут пользоваться спросом квартиры из более низкой ценовой категории.

Напомним, некоторые эксперты считают, что цены на аренду квартир в Киеве достигли дна и уже не будут падать. Медианная цена уже несколько недель держится на уровне 62% от довоенного времени – 8000 грн.