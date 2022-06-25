В Польше потребовали пояснений от РФ из-за снятия государственного флага в Катыни

Консул Польши в Смоленске обратился к администрации региона за объяснениями после того, как были сняты польские флаги с мемориала в Катыни в Смоленской области. Российская администрация также сняла флаги с мемориала в Медном Тверской области, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Решение о снятии флагов с польских захоронений в Катыни и в Медном было принято министерством культуры РФ. В 1940 году по приказу Кремля в этих местах расстреляно более 20 тысяч польских офицеров. До конца 1980-х годов власти СССР обвиняли в катынском преступлении гитлеровскую Германию. После публикации архивных документов, был создан в Катыни Музей памяти жертв коммунистических преступлений.