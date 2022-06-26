ОК "Юг": ВСУ нанесли 5 авиаударов и уничтожили 2 склада боеприпасов

Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Всего же за прошедшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.