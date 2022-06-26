ВОЗ: оспа обезьян не имеет характера чрезвычайной ситуации

На сегодня оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Потому ВОЗ не дает заболеванию высший уровень предупреждения, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в отчете ВОЗ.

В то же время, определен целый список факторов, когда этот статус болезни может быть пересмотрен. В частности, важно обращать внимание на динамику увеличения количества выявленных случаев, на повышенную тяжесть протекания болезни, увеличение числа случаев в уязвимых группах, среди которых беременные женщины и дети и пр.