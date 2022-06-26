Умеренные дожди и жара до +30: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается дождливая погода. Однако в большинстве регионов будет жарко, в среднем днем до +30 градусов, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня днем почти половину территории Украины накроют осадки. Умеренные дожди прогнозируются на востоке, юге и в центре страны, а также в части западных областей.
На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +15 +17, днем +28 +30 градусов;
- на западе ночью +13 +16 градусов, а днем +27 +31;
- в восточных областях ночью +16 +18, днем +28 +30 градусов;
- на юге страны ночью +15 +17 градусов, а днем +27 +29;
- в центральных областях ночью +14 +16, днем +26 +29 градусов
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода, местами ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14 +17, а днем +27 +30 градусов.