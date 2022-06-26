Как получить возмещение вкладчикам банков-банкротов: инструкция НБУ

Возмещением средств вкладчикам ликвидируемых банков занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Выплаты гарантированных сумм вкладчикам проводятся через банки-агенты Фонда, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Куда обращаться

Чтобы получить гарантированную сумму, вкладчикам необходимо обратиться в один из банков-агентов Фонда. На сегодня таких банков 11: Кредобанк, Правэкс-банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, Банк Пивденный, ПриватБанк, Универсал банк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений.

Возмещение можно получить:

Офлайн, обратившись в отделение банка-агента.

Для получения средств в отделении любого из указанных банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты должны предъявить дополнительные документы.

Какие документы необходимо предъявить, чтобы получить возмещение родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, получить возмещение на основании доверенности, на основании свидетельства о праве на наследства, читайте по ссылке.

Дистанционно, обратившись онлайн в такие банки-агенты:

Приватбанк Укргазбанк Пивденный ПУМБ

За чей счет выплачивается возмещение вкладчикам обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов выплачивает возмещение за счет собственных средств.

Основные накопления фонда формируются за счет взносов банков-участников Фонда. Сейчас участниками Фонда являются все банки Украины.

Фонд накапливает на своем счету эти взносы и в случае признания какого-то банка неплатежеспособным направляет необходимую сумму для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого учреждения.

Какая гарантированная сумма по вкладам

На время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФОПов (вместе с процентами, если это был депозит). С 13.04.2022 года вступил в силу соответствующий закон. Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-то из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит его вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал выплаты вкладчикам "Мегабанка", который признан неплатежеспособным.

Выплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно, без физического посещения отделения банка.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка-агента: ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.