Генштаб: войска РФ главные усилия сосредоточили на окружении ВСУ под Лисичанском

Войска противника главные усилия сконцентрировали на попытках окружения группировки украинских войск в районе Лисичанска. Подразделения армии РФ наносят массированные авиаудары, а также обстрелы из различных типов вооружения, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 26 июня.

На Северском направлении войска РФ произвели огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонных действий, также совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

В Славянском направлении войска противника основные усилия сосредоточили на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Также нанесли удары из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулька.

Также зафиксированы вражеские обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанесен авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершал огненное поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск. Также противник совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Уманское, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей и оказывает огневое влияние на подразделения ВСУ с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются.