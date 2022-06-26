Геращенко: в результате ракетного удара по Киеву есть жертвы (Обновлено)

Утром 26 июня ракета попала в 9-этажное жилое здание в Киеве, есть пострадавшие, под завалами остаются люди. Позже стало известно об одном погибшем, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, а также мэр города Виталий Кличко.

"Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали" , – сообщил Кличко.

В ГСЧС отметили, что сообщение о пожаре поступило в 06:29.

По прибытии спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей.

Обновлено. Советник министра внутренних дел в комментарии "УП" сообщил﻿, что в результате ракетного удара погиб мужчина. Из-под завалов удалось спасти его жену и 7-летную дочь.

Геращенко уточнил, что пострадавшая женщина является гражданкой России.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что всего из дома, куда попала вражеская ракета, эвакуировали 25 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.