Разведка Британии: захват РФ Северодонецка – успех, но это не весь Донбасс

Разведка Британии оценивает захват российской армией Северодонецка как значительное достижение, но отмечает, что это только одна из многих задач в заявленной цели РФ выйти на границы Луганской и Донецкой областей, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре британской разведки за 26 июня.

По их данным, большинство украинских защитников, скорее всего, покинули оборонительные позиции в Северодонецке.