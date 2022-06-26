Луганская ОВА: россияне сосредоточились на Лисичанске
После захвата Северодонецка российские войска сосредоточились на атаках Лисичанска – последнего города Луганской области, который находится под контролем Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Лисичанск страдает от авиаударов, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском. После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины – Лисичанска. Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы.
Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", – заявил Гайдай.
Напоследок россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по поселкам Павлоград и Синецкий, "проверили на прочность" уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.
Также подверглись разрушениям от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.