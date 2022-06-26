Байден прибыл в Европу на саммиты G7 и НАТО

Президент Джо Байден прибыл 25 июня в Германию, где он вместе с лидерами стран - ключевых союзников США примет участие в саммите G7, чтобы обсудить дальнейшие действия единым фронтом против агрессии России, а также ряд глобальных экономических вопросов, сообщает Голос Америки.

Президент США Джо Байден прилетел из Вашингтона в Мюнхен, и затем на вертолете прибыл к месту проведения саммита G7 - замку Эльмау. Первые переговоры во время его трехдневного пребывания в Европе состоятся 26 июня с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Лидеры Большой семёрки - США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - встретятся в замке Эльмау в баварских Альпах. Затем все они направятся в Мадрид на саммит НАТО.

Обе встречи пройдут на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину, а также мирового всплеска инфляции, угрозы рецессии и растущей проблемы сдерживания Китая.

Джо Байден получил широкую поддержку за восстановление лидерства США в европейских и азиатских альянсах. Реакция на российскую угрозу, в частности, продемонстрировала сильное трансатлантическое единство, как в отношении военной помощи Украине, так и в отношении введения экономических санкций против Москвы.

Однако президент Байден, как и несколько европейских лидеров, сталкивается с давлением внутри страны из-за последствий санкций, которые способствовали росту цен на топливо и оказали давление на экономику, только выходящую из кризиса, вызванного COVID-19.

Джо Байден также стеснён напряженной внутриполитической ситуацией в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, которые могут привести к тому, что республиканцы вернут себе контроль над Конгрессом на последующие два года.

Принятое в пятницу Верховным судом США решение о прекращении десятилетней федеральной защиты права на аборт также открыло новую сферу политического противостояния. Джо Байден вернулся к этому вопросу перед самым вылетом в Европу, сказав журналистам, что Верховный суд принял "шокирующее решение", которое является "болезненным для многих американцев".