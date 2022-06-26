В Германии начинается саммит G7

В Германии начинается саммит лидеров Группы семи, сообщает Европейская правда.

На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, пишет Spiegel. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.

"Действовать в связи с войной в Украине и её последствиями, действовать ради продовольственной и энергетической безопасности, для реагирования на климатические вызовы. Таковы наши цели для саммита" , - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, для более широкого формата приглашены представители властей Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и ЮАР.