G7 объявит запрет на импорт золота из РФ – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры "семерки" во время саммита планируют объявить о запрете на импорт добытого в России золота, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в своем Twitter.

"США наложили на Путина беспрецедентные ограничения, чтобы лишить его доходов, необходимых для финансирования войны против Украины. Сегодня G7 анонсирует запрет на импорт российского золота, которое составляет значительную долю экспорта и обеспечивает России десятки миллиардов долларов" , – сообщил Джо Байден.