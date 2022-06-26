Ровенская ОВА: число жертв в результате ракетного удара возросло

В Сарнах в Ровенской области количество погибших в результате ракетного удара, нанесенного российской авиацией, вечером в субботу, 25 июня, возросло до четырех. Семь человек ранены, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Неутешительные новости из города Сарны. Под завалами обнаружили еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв вчерашнего ракетного удара по гражданским объектам возросло до четырех человек" , — говорится в сообщении Коваля в Telegram.

Отмечается, что погибшие мужчины в возрасте от 30 до 51 года. Еще двое раненых в тяжелом состоянии.

Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи.

Городской глава города Сарны Руслан Серпенинов сообщил в Facebook, что ранения получили семь человек.

"После ракетных ударов по городу Сарны на эту минуту могу утверждать, что есть 11 пострадавших, из них четверо погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Пять человек получили разного рода легкие поражения" , — отметил Серпенинов.

По его словам, в городском совете работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В нее могут обратиться владельцы пострадавших от взрыва домов.

25 июня около 20.00 войска РФ нанесли два ракетных удара по СТО с мойкой и мастерской по ремонту автомобилей в городе Сарны Ровенской области.