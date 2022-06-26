Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

личного состава – ликвидировано около 34 850 (+150),

танков – 1532 (+21),

боевых бронированных машин – 3659 (+14),

артиллерийских систем – 764,

РСЗО – 243 (+2),

средств ПВО – 99,

самолетов – 217,

вертолетов – 184,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),

крылатых ракет – 139 (+2),

кораблей / катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4),

специальная техника – 60.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.