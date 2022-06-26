Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – ликвидировано около 34 850 (+150),
  • танков – 1532 (+21),
  • боевых бронированных машин – 3659 (+14),
  • артиллерийских систем – 764,
  • РСЗО – 243 (+2),
  • средств ПВО – 99,
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 184,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
  • крылатых ракет – 139 (+2),
  • кораблей / катеров – 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4),
  • специальная техника – 60.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.

Данные уточняются.

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