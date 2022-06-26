Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 34 850 (+150),
- танков – 1532 (+21),
- боевых бронированных машин – 3659 (+14),
- артиллерийских систем – 764,
- РСЗО – 243 (+2),
- средств ПВО – 99,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 184,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4),
- крылатых ракет – 139 (+2),
- кораблей / катеров – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4),
- специальная техника – 60.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях, добавили в Генштабе.
Данные уточняются.