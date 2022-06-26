В Воздушных силах ВСУ сообщили, откуда РФ била по Киеву утром
Ракетный обстрел по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.
По его словам, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.
"Они взлетают из района Астрахани", - отметил спикер.
По его словам, на вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км.
"Такие ракеты сегодня были выпущены от 4 до 6. Наша ПВО сработала, часть ракет была сбита. Есть фотоподтверждение одного, другие обломки сейчас ищут", - сказал Игнат.