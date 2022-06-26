В Воздушных силах ВСУ сообщили, откуда РФ била по Киеву утром

Ракетный обстрел по Киеву утром в воскресенье, 26 июня, был нанесен из региона Каспийского моря, известен и тип ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

По его словам, Россия применила стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 из региона Каспийского моря.

"Они взлетают из района Астрахани" , - отметил спикер.

По его словам, на вооружении у этих самолетов есть ракеты Х-101, которые могут лететь на расстояние до 5500 км.