Энергоатом: российская ракета снова летела над Южноукраинской АЭС

Российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Враг в очередной раз прибегает к ядерному терроризму, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Там информируют, что эта ракета летела с юга на север Украины, и допускают, что, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.