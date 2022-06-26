Энергоатом: российская ракета снова летела над Южноукраинской АЭС
Российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Враг в очередной раз прибегает к ядерному терроризму, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".
Там информируют, что эта ракета летела с юга на север Украины, и допускают, что, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.
"26 июня рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины", - говорится в сообщении.