Энергоатом: российская ракета снова летела над Южноукраинской АЭС

Энергоатом: российская ракета снова летела над Южноукраинской АЭС
Фото: facebook.com/energoatom.ua

Российская ракета сегодня утром в очередной раз пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Враг в очередной раз прибегает к ядерному терроризму, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

Там информируют, что эта ракета летела с юга на север Украины, и допускают, что, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы.

"26 июня рашисты снова прибегли к ядерному терроризму - в 6:00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины", - говорится в сообщении.

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